Nacit Lama Altuğ'a son veda…

Beklenmedik ölümüyle ailesi ve sevenlerini yasa boğan Altuğ, Lefkoşa Mezarlığında ikindi namazından sonra son yolculuğuna uğurlandı.

Ailesi ve sevenleri Altuğ’un cenazesine akın etti, cenaze töreninde gözyaşları bir an olsun dinmedi. Nacit Lama Altuğ’un eşi, Dışişleri Bakanlığı eski Özel Kalem Müdürü, KKTC Finlandiya Temsilcisi Sonat Altuğ ise güçlükle ayakta durdu, yakınlarının desteği ile taziyeleri kabul etti.

Hatırlanacağı üzere, yakın çevresinden elde edilen bilgiye göre; Altuğ, ciğerleriyle ilgili olarak yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle Kıbrıs’ta tedavi görüyordu.

Altuğ, Türkiye’de tedavisine devam edilmesi önerisi ile bir süre önce Ankara’ya gitmişti.

Ankara’daki hastanede yapılan tetkiklerin ardından tedavisine ara verilen Altuğ’un otele yerleştiği, bu sırada da COVID-19’a yakalandığı öğrenilmişti.

22 Kasım sabahı entübe edilen Altuğ’un öğleden sonra ise hayatını kaybettiği belirtilmişti. Altuğ’un cenazesi dün Kıbrıs’a getirilmişti.

Fotoğraflar Fehime Alasya

Nacit Lama Altuğ’dan üzen veda…