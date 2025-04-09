"Müze açılışı olmasa yürüyüşe ben de katılacaktım"

Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, Kıbrıslı Türklere dayatılan "Başörtüsü" tüzüğü konusunda açıklama yaptı, "Gereksiz bir tüzük değişikliği" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sibel Tatar, aylar öncesinden belirlenen 'Kıbrıs Kapı ve Sandıkları Müzesi'nin açılışı olduğunu belirten Sibel Tatar, "Eğer açılış olmasaydı yürüyüşe ben de katılacaktım" dedi.

Sibel Tatar'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"MUTLU ÇOCUKLAR nerede? Gereksiz bir tüzük değişikliği ve halkın haklı tepkisi ile sokaklara dökülmesi...Akşam çok emek verdiğim projem aylar öncesinden günü kararlaştırılmış, davetiyeleri dağıtılmış Kıbrıs Kapı ve Sandıkları Müzesi'nin açılışı olmasaydı ben de yürüyüşte olacaktım. Başörtüsüne karşı değilim saygı duyuyorum zamanında Türkiye'de Üniversitelere baş örtülü öğrenci alınmamasına şiddetle karşı çıkanlardanım eğitim hakkı üniversite yaşındaki reşit bir kızın elinden alınamazdı. Fakat 18 yaşına henüz gelmemiş, reşit olmamış kız çocuklarının çoklukla ailelerinin isteği üzerine başını örtüp ulu önder Atatürk'ün resminin asılı olduğu sınıflarda okumasına da karşıyım ki bu ülkede de artık bir alternatif okul var Hala Sultan İlahiyat Koleji. Bu yazıyı vicdanımla, mutlu çocuklar için ve babası hacı olmuş, kendim de Ocak ayında Umreye gitmiş inançlı bir Kıbrıslı Türk Kadını olarak yazıyorum"