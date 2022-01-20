Muhamet Özbayrak evinde ölü bulundu

Mağusa’da yaşayan 65 yaşındaki Muhamet Özbayrak, dün, saat 15.00 sıralarında ikametgahında ölü bulundu.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Özbayrak’a yapılan doktor muayenesinde herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmadı.

Yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “siroz, kalp krizi, solunum ve dolaşım yetmezliği” olduğu tespit edildi.