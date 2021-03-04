Muhalefetten ‘mükellef asker’ duyarlılığı
Genel Kurul’da konuşan muhalefet milletvekilleri, mükellef askerlerin yaşadığı duruma hassasiyet gösterdi, ortak bir hareket geliştirdi.
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Güncel konuşmaların yapıldığı Meclis Genel Kurulu’nda kürsüye gelen muhalefet milletvekilleri, konuşmalarının sonunda mükellef askerlerin izinlerinin aylardır askıya alındığını hatırlatarak, konunun yeniden değerlendirilmesini istedi.
Genel Kurul’da konuşan muhalefet milletvekilleri, mükellef askerlerin yaşadığı duruma hassasiyet gösterdi, ortak bir hareket geliştirdi.
Milletvekilleri konuşmalarında, mükellef askerlerin izinlerinin aylardır askıya alındığını hatırlattı, , bu durumun askerleri psikolojik olarak baskı altına aldığına dikkat çekti, konunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
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