Muhalefetten hükümete: “İndirim ne oldu?”

UBP-DP-YDP Hükümeti’nin elektrik ve alkollü içkilerde aldığı ‘zamdan indirim’ kararının yürürlüğe girmemesi Meclis’te gündeme geldi.

CTP Genel Başkan Tufan Erhürman, alkolde ve elektrikteki indirimin kalem kalem açıklandığını ancak bunların yürürlüğe girmediğini söyleyerek “Yaşananlara şaşırmaktan kendimi alıkoyamıyorum. Fiyatlar ne üzerinden yazılıyor, bunu bilen yok…Bu halkla dalga geçmek değilse, nedir?.. ” şeklinde konuştu.

Erhürman, “FİF’te zamdan indirim yapılacağını Başbakan Sucuoğlu açıkladı. Resmi Gazete’ye götürecek kişilerin COVID olduğuna inanır mısınız? En ağır COVID oluyorsanız, enter tuşuna basarsınız, yayınlanır” dedi.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay da Maliye Bakanı ile Başbakanın açıklamaları arasında tezatlık olduğuna değindi.





Özersay’dan Maliye Bakanı’na:

“Açıklamalarda tezatlık var”

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, elektrikte ve alkolde okkalı zam yapıldığını ifade ederek, “Zamdan indirim yapılacağını söylediniz. Maliye Bakanı ile Başbakanın açıklamaları arasında tezatlık var. Ya Maliye Bakanı’nın ya da Başbakanı’nın söylediği doğrudur. İkisi birden doğruysa bunu bize izah etmeleri gerek. Yapmazlarsa bu halka doğruyu söylememek anlamına gelir…” dedi.



Muhalefete kulak verilmesini, soruların cevaplanmasını isteyen Özersay, “Bu şekilde devlet yönetilmez. İnsanlar elektriği hangi tarifede kullandığını bilmiyor. Başbakan ve Maliye Bakanı’nın açıklamaları arasında makas olursa, hükümetin de kendilerinin de itibarı kalmaz…” şeklinde konuştu.

Özersay, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun ekonomik protokolün imzalanacağını söylediğini ama imzalanmadığını kaydederek, ne zaman imzalanacağını sordu.

Taçoy’dan muhalefete: Mal bulmuş mağribi

Tepkilerin ardından Çalışma Bakanı Hasan Taçoy, kürsüye geldi, muhalefete “Mal bulmuş, mağribi” benzetmesi yaptı.

Taçoy, “Hükümet sessiz kaldıkça, muhalefet hiçbir şey yapılmamış gibi sazı alıp, kürsüye çıkıyor” diyerek, Bakanlar Kurulu sonrasında gerekli açıklamaların yapılacağını söyledi.

Taçoy’un ardından HP Genel Başkanı Kudret Özersay yeniden söz aldı, Taçoy’a Meclis’te kullanılan dille ilgili dikkat uyarısı yaptı.

Erhürman: “En ağır COVID oluyorsanız, enter tuşuna basarsınız, yayınlanır”

CTP Genel Başkan Tufan Erhürman, alkolde ve elektrikteki indirimin kalem kalem açıklandığını ancak bunların yürürlüğe girmediğini söyleyerek “Yaşananlara şaşırmaktan kendimi alıkoyamıyorum. Fiyatlar ne üzerinden yazılıyor, bunu bilen yok…Bu halkla dalga geçmek değilse, nedir?.. ” şeklinde konuştu.

Elektrikte indirim konusunda Başbakan Faiz Sucuoğlu ile Maliye Bakanı Sunat Atun’un açıklamalarının farklı olduğunu belirten Erhürman, “Bu kötü yönetim değil, yönetmemektir. İnsanlar sadece krizlerle değil sizin yarattığınız belirsizliklerle uğraşıyor” dedi.

“İndirim çalışmasını yapan kimdir?” diye soran Erhürman, “FİF’te zamdan indirim yapılacağını Başbakan Sucuoğlu açıkladı. Resmi Gazete’ye götürecek kişilerin COVID olduğuna inanır mısınız? En ağır COVID oluyorsanız, enter tuşuna basarsınız, yayınlanır” dedi.

Erhürman, TC ile imzalanması gündemde olan ekonomik protokolle ilgili ciddi beklenti olduğunu ifade etti.

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun Genel Kurul’da olmamasını eleştiren Erhürman, “boş koltuklara konuşuyorum, bu de memleketin geleceği açısından çok üzüntü vericidir” dedi.

Erhürman, İçişleri Bakanı’na da soru yöneltti. Erhürman, “Gelen iddialara göre, İçişleri Bakanlığı’nda bazı ihraç kararları kaldırılıyormuş. 8 rakamı telaffuz edildi. Sayın İçişleri Bakanı’nın bu iddialara yanıt vermesini istiyorum” dedi.

Erhürman, ülkede protokolle ilgili ciddi bir beklenti olduğunu, protokolün yeni sorun yaratacak ya da sorunlara çare üretmeyecek protokol olmasının krizlere kriz ekleyebileceği uyarısında bulundu.

Tufan Erhürman, Genel Kurul salonunda hükümet yetkililerinin olmamasını da eleştirdi.