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Bekirpaşa Lisesi’ndeki grevin Bakanlar Kurulu tarafından 60 gün süreyle ertelenmesinin ardından Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), İskele’de üç okulda grev kararı aldı ve Bekirpaşa Lisesi önünde basın açıklaması yaptı.

Bekirpaşa Lisesi önünde basın açıklaması yapan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, “Bu mücadeleyi yasaklarla bitiremezsiniz” dedi.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, “Yakamızda Atatürk rozeti varken beynimizde şeriat yoktur” ifadesini kullandı. KTOEÖS Başkanı Mustafa Baybora, “Yüzleri kızarmadan hâlâ o koltuklarda oturuyorlar” diyerek hükümeti sert sözlerle eleştirdi.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel ise, “Eğitimi kurultay için erteleyen zihniyet kimi kandırıyor?” diyerek tepki gösterdi.

Öğretmen sendikaları Disiplin tüzüğü dayatmasına boyun eğmeyeceklerini ve mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem:

“Bu mücadeleyi yasaklarla bitiremezsiniz”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, disiplin tüzüğü dayatmasına karşı özellikle üç okulda verdikleri mücadeleye dikkat çekerek, “Bekirpaşa Lisesi de bu okullarımızdan bir tanesi. Aylardır tüm baskılara ve tehditlere karşı öğretmenlerimiz mücadelesini sürdürdü” dedi. Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararın öğretmene duyulan korkunun bir göstergesi olduğunu belirten Eylem, “Bakanlar Kurulu aldığı talimat doğrultusunda bir karar üretmiştir. Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar, öğretmenden ne kadar korktuklarını gösterdi. Nazım Hikmet’in bir sözü vardır: ‘Hiçbir şeye benzemez halkını satanların korkusu’ tam da böyle” ifadelerini kullandı.

Disiplin tüzüğüne boyun eğmeden mücadele eden öğretmenlerin, baskı ve yasaklamalarla susturulmaya çalışıldığını vurgulayan Eylem, şöyle devam etti:

“Disiplin tüzüğü dayatmasına boyun eğen, orada ne varsa burada da yapmaya çalışan emir erleri, disiplin tüzüğüne karşı mücadele veren öğretmenleri baskıyla, yasaklamayla dize getirmeye çalışıyor. Geçici tedbirle öğretmeni yıldırabileceğini düşünüyor veya bu toplumu bu mücadeleden yıldırabileceğini düşünüyor.” Ülkede 18 yaş altı yaklaşık 68 çocuğun ebeveyn olduğunu hatırlatan Eylem, yaşananların temelinde mevcut anlayışın yattığını söyleyerek, “Bu anlayış, çocuk istismarı meselesi, ülkemizde bu anlayışın sonucunda ortaya çıkan bir meseledir. Çocuk istismarı anlamına gelen bu disiplin tüzüğüne karşı mücadelemiz devam edecektir” dedi.

Sendikanın geri adım atmayacağını dile getiren Selma Eylem, “Bizi geçici tehditler, tedbirler ve baskılarla yıldırmaya çalışıyorlar. Bunlara boyun eğmeyeceğiz. Genç öğretmenlerin ailelerine kadar aranıyor. Bu ülkenin halkını satanlar, çocuklarının geleceğini gözden çıkaranlar, bu mücadeleyi yasaklarla bitiremezsiniz” diye konuştu.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş:

“Yakamızda Atatürk rozeti varken beynimizde şeriat yoktur”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, disiplin tüzüğüne karşı durarak dayanışma gösteren tüm öğretmenlere teşekkür ederek, “Bu mücadele tüm topluma bir ışık göndermiştir. Demiştir ki Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağız. Laik yaşamımız ve bilimsel eğitimimizden vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Ülkede inanç, vicdan, ibadet ve kılık kıyafet özgürlüğünün olduğunu vurgulayan Maviş, farklılıklara saygı duyulması gerektiğini belirtti. “Bu ülkede sınırsız din, vicdan, ibadet, inanç özgürlüğü, kılık kıyafet özgürlüğü vardır. Diğerlerine saygı duyan yaşam biçimimize sahip çıkacağız fakat çocuklarımıza her ne ad olursa olsun istismara maruz bırakılmasına sessiz kalmayacağız, koruyacağız” ifadelerini kullandı.

Bakanlar Kurulu’nun grev yasağını kendi yetersizliğini örtmek için kullandığını belirten Maviş, “Bakanlar Kurulu kendi iş bilmezliğini grev yasaklayarak çözmek istemiş ve sorunu ötelemiştir. Bu sorun diyalog ve Kıbrıs Türk toplumunun kimliğine, kültürüne saygıyla çözülebilir. Bakanlar Kurulu’nun korkakça grev ertelemesi, başarısızlığının bir göstergesidir” dedi.

Öğretmenlerin direnişini tek başarılı unsur olduğunu ifade eden Maviş, mücadelenin Anayasa Mahkemesi’nde hukuki olarak süreceğini belirtti. “Yakamızda Atatürk rozeti varken beynimizde şeriat yoktur. Öğretmenler Kıbrıs Türk toplumu ayakta kalsın diye sabah okulunda ders verirken, köyünde nöbet tuttu, halkını örgütledi ve hayatını kaybetti. Kayıp öğretmenlerimiz var hâlâ daha. Bugünleri yaşamasınlar diye hayatlarını kaybettiler” dedi.

Maviş, alınan kararlarla kız çocuklarının tarikatların ve ailelerin yönlendirmesiyle duygusal istismara uğradığını ifade ederek şöyle konuştu:

“Bugünleri yaşatan Bakanlar Kurulu bizden değil, kız çocuklarından, kendi çocuklarından ve kendi eşlerinden özür dilesinler ki aldıkları bugün kararla kız çocuklarını tarikatların ve ailelerin yönlendirmesine maruz bıraktıklarıyla ilgili duygusal istismara uğrattıkları için özür dilesinler. Biz ayaktayız, direndik, birlikte güçlüyüz ve mücadeleye devam edeceğiz.”

KTÖS Başkanı Mustafa Baybora:

“Yüzleri kızarmadan hâlâ o koltuklarda oturuyorlar”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Mustafa Baybora, hükümetin söylemlerine ve uygulamalarına tepki göstererek, toplumsal sorumluluk bilinciyle mücadele ettiklerini vurguladı. “Gericiliğe karşı yapılan dayatmalar için buradayız” diyen Baybora, hükümetin yalnızca kendi yaptıklarını yüceltip eleştirileri yok saydığını dile getirdi.

KTÖS Başkanı Baybora, “Hükümet ettiğini iddia edenler yeni bir söylem geliştirdi; ‘biz yaparız, onlar konuşur’ diyorlar. Muhalefetin ve sendikaların sadece konuştuğunu söylüyorlar. Kamuoyunun bilgisine ve topluma bir hatırlatma yapmak adına neler yaptıklarını özetlemek isterim. İhmalden ve denetimsizlikten yeni doğan bebekler öldü. Yüzleri kızarmadan hâlâ daha o koltukta oturuyorlar” dedi. Sahte diploma ve yolsuzluk iddialarına da değinen Baybora, “Bir milletvekilinin diploması sahte çıktığı için dokunulmazlığının kaldırılmasını erteliyorlar. Rüşvet, talan, yolsuzlukta dünya sıralamasındalar ve yüzleri kızarmadan bununla övünüyorlar” ifadelerini kullandı.

Baybora, Türkiye’de alınan bir kararın Kıbrıs’ın kuzeyinde de uygulanmasını eleştirerek, kız çocuklarına yönelik sporsal etkinliklerin bile engellendiğini söyledi. “İlkokullar arası kızlar futbol turnuvası iptal edildi. Bunun sebebi Türkiye’de iptal edildiği için burada da Eğitim Bakanı aracılığıyla iptal edildi. Nedenini Eğitim Bakanı’na sorun” dedi.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel:

“Eğitimi kurultay için erteleyen zihniyet kimi kandırıyor?”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, öğretmenlerin baskılara rağmen direnişlerini sürdürdüğünü belirterek, Disiplin tüzüğü dayatmasına ve grev yasağına karşı hukuki ve toplumsal mücadelenin devam ettiğini vurguladı.

Gökçebel, grev yasağının “elzem hizmet” gerekçesiyle ertelenmesine işaret ederek, “Öğretmenler baskıya rağmen direniyorlar. Hükümet edenler grev yasağını elzem hizmet diye yapıyorlar, kimi kandırıyorsunuz? Eğitimi bir hafta kurultay için erteleyen zihniyet o zaman eğitim elzem değil miydi? Yıl sonuna kadar öğretmen eksiklikleri devam ederek eğitim alamayan çocukların eğitimini tamamlamak elzem değil miydi? Konteynerlere hapsettiğiniz çocukların sıcakta ders yapamayacaklarını bildiğiniz halde elzem değil miydi?” sorularını sordu.

Disiplin tüzüğü üzerinden dayatılan anlayışa dikkat çeken Gökçebel, “Bugün Anayasaya aykırı, Türkiye’de ne varsa burada da açılan İlahiyat Koleji olmasına rağmen, ısrarla bu tüzüğü kalıcı hale getirmeye çalışıyorlar. Niyet budur” diye konuştu.

Gökçebel, öğretmenlerin direnişinin çocukların geleceği için sürdüğünü vurgulayarak “Öğretmen bu çocukların geleceği için direniyor. Hukuk sadece devletin, iktidardakilerin değneği haline geldi. Hak arama, kimsenin başarabileceği bir durumda değil” dedi.

Gökçebel, “Bir kız çocuğunun üzerinden bu toplumu, okulu esir alan zihniyet hesap vermelidir. Bu partiler kapatılmalıdır” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.