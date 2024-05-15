Motosiklet sürücüsünün köprücük kemiği kırıldı

Gönyeli’de Caner Gönyeli Sokak üzerinde ise saat 23.30 sıralarında UA 939 plakalı motosiklet ile seyreden 32 yaşındaki Aşkın Cabiroğlu, ana yolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden caddeye dikkatsizce giriş yapması sonucu, o esnada cadde üzerinde seyreden 23 yaşındaki Mehmet Güner yönetimindeki FG 098 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu kaza meydana geldi.