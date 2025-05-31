Motosiklet sürücüsü yoğun bakımda…

Çatalköy’de dün, Uğur Mumcu Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü, beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakıma alındı.

Polisten verilen bilgiye göre, Orhan Korkmaz (E-48) yönetimindeki RT 297 plakalı motosikletle doğu istikametinde bankette dikkatsizce seyrettiği sırada, önünde seyreden araçları sol taraftan geçmeye çalışınca, o esnada karşıdan gelip yolun kuzey kısmındaki Çatalköy Stadyumu’na ait park yerine dönüşe geçen Emine Eksoz (K-57) yönetimindeki MH 950 plakalı araca çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Korkmaz, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, önce Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesine, daha sonra beyin kanaması teşhisi nedeniyle Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilip yoğun bakım servisinde gözetim altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.