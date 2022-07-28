Minareliköy’de kavga: 1 kişinin parmağı kırıldı

Minareliköy’de, dün saat 23:00 sıralarında, meydana gelen kavgada 1 kişi yaralandı.

Yaşanan tartışma sonucu H.Ş.Ü.(E-35) bir taraf, M.B.(E-43) diğer taraf olup kavga ettikleri sırada, M.B. tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu demir sopa ile H.Ş.Ü.’nün sağ eline vurup orta parmak kemiğinin kırılmasına sebep oldu.

Bahse konu şahıslar tutuklandı, soruşturma devam ediyor.