Milletvekillerinin soru sorması yasak

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın, Kıbrıs sorununa ilişkin Meclisi bilgilendireceği olağanüstü oturum, UBP’li vekillerin oylarıyla “kapalı oturum” ve “Milletvekillerinin soru sormasının yasaklandığı” bir şekilde başladı.

Başbakanlık tarafından sunulan öneride, olağanüstü birleşimin, “değinilecek konuların ve verilecek bilgilerin basında ve kamuoyunda yer almasının spekülasyonlara neden olacağı” gerekçesiyle oturumun kapalı şekilde gerçekleşmesinin “uygun olacağı” ifade edildi.

Söz konusu öneri, CTP’li vekilleri ‘ret’ UBP’li vekillerin ise ‘kabul’ oylarıyla; oy çokluğuyla onaylandı.

Daha sonra, “siyasi parti başkanlarına 30 dakika süreyle konuşma hakkı verilmesi, parti grup başkan vekillerine ise sadece soru sorma hakkı verilmesine” ilişkin Meclis Danışma Kurulu kararı oylandı.

Söz konusu kararın, danışma kurulundaki UBP’li üyelerin oylarıyla, oy çokluğuyla alındığı belirtildi.

Oylamaya geçilmeden önce CTP Genel Sekreteri ve grup başkan vekili Erkut Şahali kürsüye çıkarak, “Sadece parti başkanlarına konuşma hakkı, grup başkan vekillerine ise soru sorma hakkı verilecekse, bu toplantının bir anlamı yoktur” dedi.

Ersin Tatar’ın, parti başkanlarıyla, Cumhurbaşkanlığı’nda istişare toplantılarını hali hazırda gerçekleştirdiğini anımsatan Şahali, “Meclisteki Milletvekillerine soru sorma, görüş beyan etme hakkının verilmemesi ne demokratiktir, ne de Meclis teamüllerine uygundur” şeklinde konuştu.

Şahali, “Cumhurbaşkanı Meclise geliyorsa, milletvekillerinin görüşlerinden istifade etmek niyetindeyse, vekillerin görüş beyan etmesi ve soru sorması engellenmemelidir. Bu hiç demokratik değildir” dedi.

Mecliste, herhangi bir partiye mensup olmayan bağımsız milletvekillerinin de bulunduğunu belirten Şahali, “Buna karşın Ersin Bey’in sadece parti başkanlarının görüşlerini kabul edecek oluşu anlamsızdır. Bu toplantının anlamı ortadan kalkmıştır” şeklinde konuştu.

“Eğer vekiller ile Cumhurbaşkanı arasında doğrudan iletişim kurulmayacaksa, bu oturumun amacı ‘dostlar alışverişte görsün’ mantığından öte değildir” diyen Şahali, “Eğer bu oturum burada bugün mecliste vekillerin huzurunda ve katılımıyla gerçekleşecekse, vekillerin değil soru sorma, söz hakkı engellenmemelidir. Bu talebin bir kez daha değerlendirilmesi gerekmektedir. Uyarı çok nettir. Umarım demokratik duyarlılığınızı anımsarsınız” ifadelerini kullandı.

Şahali’nin ardından yerinden konuşan CTP Milletvekili Doğuş Derya, “Ersin Bey nereden korkuyor?” diye sorarken, CTP Milletvekili Sami Özuslu ise Meclis Başkanı Ziya Öztürkler’e seslenerek, “Siz Meclis Başkanı olarak tavrınızı koyun” çağrısında bulundu.

CTP Milletvekili ve parti sözcüsü Sıla Usar İncirli ise, “UBP Grup Başkanı ve Grup Başkan Vekili, bu usulün neden tercih edildiğini açıklasın” dedi.

Bunun üzerine UBP Grup Başkan Vekili Sunat Atun Kürsüye çıktı ve bu usulün “bir ilk olmadığını” söyleyerek, Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın döneminde de 3 saatlik olağanüstü oturumda soru kabul edilmediğini söyledi.

Atun, “Evet, o gün bir yurtdışı ziyaretine denk gelmiş olabilir ama 3 saatin tamamında kendisini dinledik” dedi.

Daha sonra söz konusu karar oylandı ve UBP’li vekillerin oylarıyla; oy çokluğuyla onaylandı.

Ardından Ersin Tatar, beraberindeki heyetle Meclis Genel Kurul toplantısına davet edildi, kapalı oturum başladı.