Milletvekili olarak Meclis’te son kahve

Genel Seçim’de aday olmayan Serdar Denktaş, Meclis’in bugünkü son toplantısında, ‘milletvekili olarak’ son kahvesini içti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla milletvekili olarak Meclis’te son kahvesini dostlarla içtiğini ifade eden Denktaş, tüm arkadaşlarına teşekkür etti, başarılar diledi.

Denktaş’ın ifadeleri şöyle:

“Bugün Milletvekili olarak mecliste son kahvemi dostlarla içtim. 32 yıl boyunca Meclis içinde iyi kötü günlerimiz oldu. En güzel olan ise kazanılan dostluklar. Farklı fikirlerin dostluk çerçevesinde tartışılabilmesi. Tüm arkadaşlara teşekkürler ve başarılar.”