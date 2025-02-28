Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde devam eden 'Sahte Diploma' soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Eski Güzelyurt Polis Müdürü Barış Sel'in yargılandığı davada, KSTÜ'nün küçük ortağı Serdal Gündüz'ün cezaevinde, kendi el yazısı ile yazarak polise teslim ettiği iki yeni ifadesi, üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkan Vekili, UBP'li eski bakan Kemal Dürüst'ün, soruşturmaya dahil edilmesine neden oldu.

Gündüz, Ocak 2025 içerisinde, yazılı olarak polise teslim ettiği ifadelerinde, Kemal Dürüst ve Barış Sel'in sürekli görüştüğünü, Sel'in "acil şekilde diplomaya ihtiyacım var" demesi üzerine, Dürüst'ün, "Mezun edelim ve diploma verelim. Kendisi polis müdürü" dediğini iddia etti.

Gündüz, Sel ve Dürüst'e "derslere girmeden diploma verilemeyeceğini söylediğini ancak Kemal Dürüst'ün, Sel'e yardımcı olması yönünde talepte bulunduğunu" da öne sürdü.

Kemal Dürüst, KSTÜ'de devam eden "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanıyordu.

Dürüst bu kapsamda "sahte diploma" soruşturmasına da dahil edilmiş oldu.