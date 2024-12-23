Mevlevi Atış Alanı’nda 5 gün boyunca atış yapılacak…

Mevlevi Atış Alanı’nda bugünden itibaren 5 gün boyunca atış yapılacağı, bölgeye girilmesinin yasak olduğu duyuruldu.

Güzelyurt Kaymakamlığı’nın yazılı açıklamasında, 23-27 Aralık tarihleri arasında Mevlevi Atış Alanı'nda tanksavar atışların sabah 07.00 ile 21.00 saatleri arasında olacağı, serbest giriş duyurusuna kadar bölgeye girilemeyeceği bildirildi.

Kaymakamlığın açıklamasında, bölgede tüm aramalara rağmen yerleri tespit edilemeyen patlamamış mühimmatlar bulunması ihtimaline karşın böyle mühimmatların görüldüğü veya bulunduğu takdirde, yerin en kısa zamanda 2’nci Tabur Komutanlığı’na (Mevlevi) bildirilmesi gerektiği de kaydedildi.