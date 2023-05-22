Meteoroloji’den toz uyarısı
Meteoroloji Dairesi, bu sabah saatlerinden başlayarak yarın gece yarısına kadar etkili olacak havadaki toz konusunda uyarıda bulundu.
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Meteoroloji Dairesi, bu sabah saatlerinden başlayarak yarın gece yarısına kadar etkili olacak havadaki toz konusunda uyarıda bulundu.
Daire’den yapılan açıklamada, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgede hava kirliliği yaratmasının beklediğini kaydedilerek, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşlara tedbirli olunması çağrısında bulunuldu.
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