Meteorolojiden "7" kuvvetinde fırtınamsı rüzgar uyarısı
Meteoroloji Dairesi, bugün 18.00’den yarın saat 15.00’e kadar "7" kuvvetinde fırtınamsı rüzgâr uyarısında bulundu.
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Meteoroloji Dairesi, bugün 18.00’den yarın saat 15.00’e kadar "7" kuvvetinde fırtınamsı rüzgâr uyarısında bulundu.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, bölge denizlerinden Taurus ve Curusade’de güney ve batı yönlerden esen rüzgârın zamanla kuvvetlenerek ‘7’ kuvvetinde ve "fırtınamsı rüzgâr" şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.
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