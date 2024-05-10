Merkezi Cezaevi için uzlaşı sağlandı, grev sonlandı
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kamu İşçileri Sendikası'nın (Kamu-İş) Merkezi Cezaevi'ndeki grevi sonlandı.
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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kamu İşçileri Sendikası'nın (Kamu-İş) Merkezi Cezaevi'ndeki grevi sonlandı.
KTAMS'ın yaptığı ortak açıklamada, hükümet ile uzlaşı sağlandığı ve gerekli 4 teknik personel istihdamının yapıldığı bilgisi verildi.
İki sendika 1 aydan beridir Merkezi Cezaevi'nde grev yapıyordu.
KTAMS'tan yapılan açıklama şöyle:
"Merkezi Cezaevi’ndeki teknik personel eksikliği nedeniyle Sendikalarımızın bir ay önce başlatmış olduğu grev sonuç vermiş olup Hükümetin Cezaevi’ne 4 teknik personel istihdam etmesi nedeniyle kaldırılmıştır.
Zafer direnen emekçilerin olacaktır."
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