Merkezi Cezaevi için uzlaşı sağlandı, grev sonlandı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kamu İşçileri Sendikası'nın (Kamu-İş) Merkezi Cezaevi'ndeki grevi sonlandı.

KTAMS'ın yaptığı ortak açıklamada, hükümet ile uzlaşı sağlandığı ve gerekli 4 teknik personel istihdamının yapıldığı bilgisi verildi.

İki sendika 1 aydan beridir Merkezi Cezaevi'nde grev yapıyordu.

KTAMS'tan yapılan açıklama şöyle:

"Merkezi Cezaevi’ndeki teknik personel eksikliği nedeniyle Sendikalarımızın bir ay önce başlatmış olduğu grev sonuç vermiş olup Hükümetin Cezaevi’ne 4 teknik personel istihdam etmesi nedeniyle kaldırılmıştır.

Zafer direnen emekçilerin olacaktır."