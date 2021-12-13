TC Merkez Bankası, döviz piyasasına müdahale etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kurlarında görülen "sağlıksız fiyat oluşumlarını" gerekçe göstererek piyasaya dördüncü kez satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini bildirdi.

TCMB'den yapılan duyuruda, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

TC Merkez Bankası, 1 Aralık, 3 Aralık ve 10 Aralık'ta da doğrudan döviz müdahalesinde bulunduğunu duyurmuştu.

Dolar/TL kuru bugün ilk kez 14 lirayı aşarak rekor kırdı.

Öte yandan piyasalar, perşembe günü TCMB'nin vereceği faiz karını bekliyor. Ekonomistler, faizlerin 100 baz puan indirileceğini tahmin ediyor.

TL çok sert değer kaybıyla başladı

Türk Lirası, Merkez Bankası'nın yılın son faiz kararını vereceği haftaya çok sert değer kaybıyla başladı. Dolar/TL kuru 14,75'i, Euro/TL kuru 16,65'i aştı. Sterlin/TL kuru ilk kez 19'u geçti. Gram altın da 800 TL'nin üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek fiyatını gördü.

Türk Lirası'nın değer kaybının sürmesi üzerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) son iki haftada dördüncü kez döviz piyasalarına müdahale etti.

TCMB'den yapılan açıklamada, “Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

Müdahale sonrası Dolar/TL kuru 13,66'ya, Euro/TL kuru ise 15,44'e geriledi.