Merit Royal Diamond, Hadise konseri ile açılış yaptı

Merit Grubu’nun Kuzey Kıbrıs’taki sekizinci oteli Merit Royal Diamond, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde gerçekleşen Hadise konseri ile açılış yaptı.

Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Hadise, iki bin misafire hafızalardan silinmeyecek güzellikte bir gece sundu.

Etkileyici dans şovları, enerjik sahne performansı ve eşsiz yorumu ile konukları büyüleyen Hadise, bayramı Merit Royal Diamond sahnesinde hayranlarıyla birlikte kutlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.