Meksika’da Kıbrıs kültürü esintileri: Kıbrıslı Türk moda tasarımcısından büyük başarı

Northampton Üniversitesi’nde Moda Tasarım bölümünden bu yıl mezun olan Kıbrıslı Türk Şenay Mertekçi, tasarımlarıyla büyük beğeni toplayarak uluslararası arenada dikkat çekti.

Mezuniyet defilesinde Kıbrıs kültüründen esinlenerek oluşturduğu tasarımları büyük dikkat çeken Mertekçi, Global Fashion tarafından davet aldı. Mertekçi, Meksika’da düzenlenen önemli moda etkinliğine katılarak üç ayrı defilede tasarımlarını sergiledi.

Söz konusu defilede Mertekçi’nin yaratıcı tasarımları büyük ilgi gördü. Meksika’da profesyonel modacılara özel olarak organize edilen defilede, Şenay Mertekçi’nin özgün ve Kıbrıs folklorundan esinlenen üç farklı tasarımı, mankenler tarafından büyük bir zarafetle podyumda sergilendi.

Mertekçi’nin tasarımları, hem geleneksel Kıbrıs motiflerini modern dokunuşlarla birleştiren yaklaşımı hem de yaratıcılığı ile moda otoritelerinin dikkatini çekti ve büyük beğeni topladı.