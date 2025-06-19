“Mekan sadece duvarlardan ibaret değil”

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde düzenlenen “Mimarlık ve Mekan” seminerinde, mimarlığın düşünsel boyutları ele aldı. Mimarlık eğitiminin deneyimli isimlerinden Prof. Dr. Şengül Öymen Gül, mekan kavramının mimarlık içindeki çok katmanlı yapısını dikkat çekici örneklerle anlattı.

Mekan kavramı günümüzde sadece fiziksel bir yapıdan ibaret değil. İnsanların yaşam biçimlerini, kültürel değerlerini ve deneyimlerini yansıtan çok yönlü bir olgu haline geldi. Bu değişim, mimarlık eğitiminde de yeni yaklaşımları beraberinde getirdi. Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ise düzenlediği etkinliklerle bu dönüşüm sürecine katkı sağlarken, öğrencilerini eleştirel düşünmeye ve mimarlığa çok boyutlu bakmaya yönlendiriyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ile Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Mimarlar Odası iş birliğinde gerçekleştirilen “Mimarlık ve Mekan” semineri, İstanbul Beykent Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden Prof. Dr. Şengül Öymen Gül’ün katılımı ile yapıldı. Mimarlık öğrencilerine ve profesyonellere, modern mimarlık anlayışının mekan üzerindeki etkilerini kavratmayı ve eleştirel bakış geliştirmeyi amaçlayan seminerde, kuram, tarih ve tasarım ilişkisini tartışmaya açan bir platform oluşturuldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de düzenlenen seminerin açılış konuşmalarını, Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zihni Turkan ile Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası Başkanı Onur Olguner gerçekleştirdi. Yoğun katılımla gerçekleşen seminere; akademisyenler ve öğrencilerin yanı sıra, farklı meslek gruplarından profesyoneller ile sivil toplum örgütlerinden temsilciler ve mimarlık çevrelerinden pek çok isim de seminere geniş katılım sağladı.

Mekan, sadece fiziksel bir yapı değil; aynı zamanda toplumsal, kültürel ve deneyimsel bir anlam taşıyan çok yönlü bir olgudur.

Sunumuna Mimarlık tarihi, kuramı ve eleştirisi üzerine düşüncelerini aktararak başlayan Prof. Dr. Gül, modernite ve modern mimariyi evrensel örneklerle anlattı. Mekanın yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda toplumsal, kültürel ve deneyimsel bir olgu olarak da okunması gerektiğini işaret eden Prof. Dr. Gül, farklı mimarların yaklaşım biçimlerini karşılaştırmalı olarak analiz etti. Modern mimarlığın mekanı nasıl işlevselleştirdiği ve biçimlendirdiği sorusunu, günümüz kent yapılarında görülen dönüşümlerle ilişkilendirerek tartışmaya açan Prof. Dr. Gül, sunumunda, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve kullanıcı deneyiminin çağdaş mimarlıkta mekan tasarımını nasıl yeniden şekillendirdiğine de değindi. Bilgi ve deneyimlerini öğrencilerle paylaşan Prof. Dr. Şengül Öymen Gül, kendi projelerinden mekanın kullanım biçimlerine dair örnekler paylaştı.

Sunumun ardından, Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Çimen Özburak, Prof. Dr. Şengül Öymen Gül’e teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu. Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zihni Turkan ve KTMMOB Mimarlar Odası Başkanı Onur Olguner ise; Prof. Dr. Gül’e plaket ve anı armağanı takdim etti. Prof. Dr. Gül ise, “Mimarlık Tarihi Boyunca Mekan Örgütlenmesinin Evrimi” adlı eserini günün anısına Prof. Dr. Zihni Turkan ve Onur Olguner’e hediye etti.

İş birlikleri sürecek

“Mimarlık ve Mekan” seminerinin açılışında konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zihni Turkan, etkinliğe katılımı için Prof. Dr. Şengül Öymen Gül’e teşekkür ederek, bu anlamlı buluşmayı Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası ile birlikte gerçekleştirmekten duyduklarını dile getirdi.

KTMMOB Mimarlar Odası Başkanı Onur Olguner meslek odası olarak üniversiteler ile birlikte iş birliklerine büyük önem verdiklerinin altını çizdi. Bu bağlamda Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ile ortaklaşa düzenlenen seminerin büyük anlam ifade ettiğini belirten Olguner, organizasyonda emeği geçen Prof. Dr. Zihni Turkan ve Yrd. Doç. Dr. Çimen Özburak’a teşekkür ederek sözlerini tamamladı.