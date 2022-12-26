Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi meclis üyeleri
Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi Meclis Üyeleri de açıklandı.
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Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi Meclis Üyeleri de açıklandı. Buna göre; Mehmetçik-Büyük Konuk Belediyesi Partilere Göre Belediye Meclis Üyesi dağılımı şu isimlerden oluştu:
(En fazla oy alan üyeden başlayan sıralama ile)
CTP- HÜSEYİN OLGUN KAHYAOĞLU
UBP- BELMA ZORNACI
UBP- CEMAL AYDINTAN
UBP- ASLI ÜTENOĞLU AVŞAR
UB-P EMRAH ÖZTÜRK
CTP- ALİ BOZTUNA
CTP- ALPARSLAN KILIÇ
CTP- YUSUF KANDİLİ
YDP- ADEM YEL
DP- ABDULKADİR YİĞİT
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Etiketler : Mehmetçik-Büyük Konuk Belediyesi