Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi Meclis Üyeleri de açıklandı. Buna göre; Mehmetçik-Büyük Konuk Belediyesi Partilere Göre Belediye Meclis Üyesi dağılımı şu isimlerden oluştu:

(En fazla oy alan üyeden başlayan sıralama ile)

CTP- HÜSEYİN OLGUN KAHYAOĞLU

UBP- BELMA ZORNACI

UBP- CEMAL AYDINTAN

UBP- ASLI ÜTENOĞLU AVŞAR

UB-P EMRAH ÖZTÜRK

CTP- ALİ BOZTUNA

CTP- ALPARSLAN KILIÇ

CTP- YUSUF KANDİLİ

YDP- ADEM YEL

DP- ABDULKADİR YİĞİT