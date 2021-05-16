Mecliste 3 tasarı görüşülecek
Genel Kurul’un saat 10.00’da başlayacak yarınki toplantısında 3 tasarı görüşülecek.
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yarın toplanacak. Genel Kurul’un saat 10.00’da başlayacak yarınki toplantısında 3 tasarı görüşülecek.
Özel gündemde yer alan tasarılar şunlar:
“Türk Ajansı-Kıbrıs (TAK) 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ve Yayın Yüksek Kurulu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”
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Etiketler : meclis