22 kararname Meclis'in gündeminde

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yarın toplanacak.

Genel Kurul’un saat 10.00’da başlayacak toplantısının gündeminde, 22 tane yasa gücünde kararname bulunuyor.

Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın da ele alınacağı toplantının gündeminde, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin kararlarını içeren cetvel de var.