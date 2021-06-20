Meclis yarın toplanıyor
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanıyor.
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanıyor.
Saat 10.00’da başlaması beklenen toplantının gündeminde “Kişisel Verileri Koruma Kurulu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ile Küçükler ve Mahcurlar Vesayet (Değişiklik) Yasa Önerisi bulunuyor.
Toplantının “seçimler ve oylaması yapılacak işler” kısmında ise Kalkınma Bankası Teşkilat (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesi yapılacak ve geneli oylanacak.
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Etiketler : meclis