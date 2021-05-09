Lefkoşa31 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Dikkat kesinti var
Meclis yarın olağanüstü toplanacak

Meclis yarın olağanüstü toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yarın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla olağanüstü toplanacak.

A+A-

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yarın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla olağanüstü toplanacak.

Saat 10.00’da başlayacak 3. Olağanüstü Birleşimde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre görüşmeleri ile ilgili Cumhuriyet Meclisi’ni bilgilendirecek.

Bu arada Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Tatar’ın Meclis’te milletvekillerini bilgilendirme toplantısına “Tatar saygı sınırlarını aşan tavır sergiledi” gerekçesiyle katılmayacağını açıkladı.

 

Olağan gündemle devam edilecek

Meclis Genel Kurulu, bu toplantının tamamlanmasının ardından olağan toplantısını yapacak.

Toplantının özel gündeminde Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ve Yayın Yüksek Kurulu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı yer alıyor.

Bu haber toplam 138 defa okunmuştur
Etiketler :
İlgili Haberler
CTP: “Meclis’teki “göstermelik” toplantıya katılmayacağız!”CTP: “Meclis’teki “göstermelik” toplantıya katılmayacağız!”CTP, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 10 Mayıs Pazartesi günü Meclis’te Cenevre’deki gelişmelerle ilgili yapacağı bilgilendirme toplantısının göstermelik olduğunu ve bu toplantıya katılmayacağını açıkladı.