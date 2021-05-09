Meclis yarın olağanüstü toplanacak

CTP: “Meclis’teki “göstermelik” toplantıya katılmayacağız!”

CTP, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 10 Mayıs Pazartesi günü Meclis’te Cenevre’deki gelişmelerle ilgili yapacağı bilgilendirme toplantısının göstermelik olduğunu ve bu toplantıya katılmayacağını açıkladı.