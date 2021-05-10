Tatar bugün Meclis’te, CTP ise toplantıya katılmayacak... “Yalan” dedi, masaya sundu

Cenevre öncesi muhalefetin bilgilendirme talebini yanıtsız bırakan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün Meclis’te olacak.



Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi ‘anlamını yitirdiği’ gerekçesi ile toplantıya katılmayacak.



TDP ‘tavrın yanlışlığını ve süreçleri tarihe not düşmek’ için toplantıya katılacağını açıkladı. Halkın Partisi ‘Gönül isterdi ki Cenevre’den önce olsun’ dese de ‘bundan sonrası için’ orada olacağını belirtti.

Muhalefet özellikle, Tatar’ın Cenevre’de bir gece önce sorulduğunda “asparagas” (yalan haber) dediği ‘önerileri’ ertesi gün masaya sunmasına tepki gösterdi. Siyasi parti temsilcilerinin bu önerileri basından öğrenmek zorunda bırakıldığına işaret etti.



CTP: GÖSTERMELİK TOPLANTI, KATILMAYACAĞIZ… “Her şey siyasi partilerle gerekli istişareler zamanında yapılmaksızın yaşandıktan sonra yapılacak bu toplantı, bize göre anlamını tamamen yitirmiş durumdadır” açıklaması yapan Ana Muhalefet CTP, “göstermelik” toplantıya bir anlam taşımadığı nedeniyle katılım göstermeyecekleri açıkladı.

HP: GÖNÜL İSTERDİ Kİ DAHA ÖNCE OLSUN… Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Cumhurbaşkanı’nın Meclisi bilgilendirmesine yönelik Meclis’teki toplantının Cenevre’deki 5+1 gayrı resmi görüşmeden önce olmasını istemelerine karşın, bugün Meclis’teki olağan üstü birleşime katılacaklarını, öneri ve eleştirileri ile de sürece katkı koymayı sürdüreceklerini belirtti.

TDP: TARİHE NOT DÜŞMEK İÇİN ORADA OLACAĞIZ… Cenevre’de de ‘her şey olup bittikten sonra’ bilgilendirildiklerini söyleyen TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, TDP’nin tüm bu süreçleri anlatmak, konuşmak ve tarihe not düşmek adına bugün Cumhurbaşkanı’nın katılacağı Meclis toplantısında olacağını söyledi.

Meltem SONAY

Meclis bugün kapalı oturumda “Kıbrıs Sorunu”nu konuşacak, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da yer alacağı “anlamını yitirdi” diyen Ana Muhalefet girmeyecek. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) dışındaki partiler Meclis’teki toplantıda yer alacak.



Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla olağanüstü toplanacak. Saat 10.00’da başlayacak 3. Olağanüstü Birleşimde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre görüşmeleri ile ilgili Cumhuriyet Meclisi’ni bilgilendirecek.

“Her şey siyasi partilerle gerekli istişareler zamanında yapılmaksızın yaşandıktan sonra yapılacak bu toplantı, bize göre anlamını tamamen yitirmiş durumdadır” açıklaması yapan Ana Muhalefet CTP, “göstermelik” toplantıya bir anlam taşımadığı nedeniyle katılım göstermeyecekleri açıkladı.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Cumhurbaşkanı’nın Meclisi bilgilendirmesine yönelik Meclis’teki toplantının Cenevre’deki 5+1 gayrı resmi görüşmeden önce olmasını istemelerine karşın, bugün Meclis’teki olağan üstü birleşime katılacaklarını, öneri ve eleştirileri ile de sürece katkı koymayı sürdüreceklerini belirtti.

Cenevre’de de ‘her şey olup bittikten sonra’ bilgilendirildiklerini söyleyen TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, TDP’nin tüm bu süreçleri anlatmak, konuşmak ve tarihe not düşmek adına bugün Cumhurbaşkanı’nın katılacağı Meclis toplantısında olacağını söyledi.

CTP: “Meclis’teki ‘göstermelik’ toplantıya katılmayacağız!”

“Her şey siyasi partilerle gerekli istişareler zamanında yapılmaksızın yaşandıktan sonra yapılacak bu toplantı, bize göre anlamını tamamen yitirmiş durumdadır” açıklaması yapan Ana Muhalefet CTP, ‘göstermelik’ toplantıya bir anlam taşımadığı nedeniyle katılım göstermeyecekleri açıkladı.

CTP’nin açıklaması şöyle:

“Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde, seçilmesi halinde “ulusal danışma konseyi” kurulacağını söyleyen ve devir teslim töreninde bunun “mutlaka yaşama geçirileceğini” teyit eden Sn. Tatar, göreve başladıktan sonra bu sözünü yerine getirmemiştir. Sn. Tatar kendinden önceki cumhurbaşkanları tarafından teamül haline getirilen Meclis’i bilgilendirme ve Meclis’te temsil edilen siyasi partilerle istişare toplantılarını gerçekleştirmekte de isteksiz davranmış, istişare toplantıları ancak Meclis’teki muhalefet partilerinin ısrarlı çağrıları üzerine gerçekleştirilebilmiştir.

Bu tutum Cenevre toplantısı öncesinde de devam etmiş, Kıbrıs Rum siyasi partilerinin Cenevre’de olacağı toplantının çok öncesinde ilan edilmiş olmasına karşın Kıbrıs Türk siyasi partileriyle ilgili benzer açıklama Cenevre toplantısına çok kısa bir süre kala yapılmıştır. Yine, Cenevre öncesinde Meclis’te bir bilgilendirme toplantısı yapılacağı açıklanmış olmasına karşın, pandemi gerekçesiyle bu toplantı iptal edilmiştir.

Bütün bunlara karşın Cumhuriyetçi Türk Partisi, genel başkan ve dış ilişkiler sekreteri nezdinde Cenevre’de bulunacağı ve oralardaki istişarelerde görüşlerini paylaşarak sürece katkıda bulunabileceği varsayımıyla sorumlu tutumunu sürdürmüştür.

Ancak Cenevre’de yaşanan konuyla ilgili gelişmeler Partimiz açısından bardağı taşırmıştır. Sn. Tatar’ın siyasi parti temsilcileriyle gerçekleştirdiği ilk toplantıdan önce, Kıbrıs Türk tarafının altı-yedi maddelik bir öneri sunmaya hazırlandığı basında haber olarak yer almıştır.

Haberin yayımlanmasından sonra yapılan toplantıda bunun doğru olup olmadığı siyasi parti temsilcileri tarafından sorulmuş ancak Sn. Tatar bu haberin “asparagas” olduğu “bilgi”sini vermiştir. Oysa toplantının ertesi günü Kıbrıs Türk tarafı masaya gerçekten de altı maddelik bir öneri sunmuş, Cenevre’de bulunan siyasi parti temsilcileri bu önerileri de basından öğrenmek zorunda bırakılmıştır.

Sunulan önerilerin Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüne ilişkin görüşlerine, Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesine tamamen ters ve gerçekçi olmaktan uzak olduğuna dair görüşlerimiz basınla paylaşılmıştır.

Ancak Sn. Tatar bununla da yetinmemiş, Anayasa’nın 102. maddesinde yer alan “Devletin ve toplumun birliğini ve bütünlüğünü temsil etme” görevinin gereklerini yerine getirmemiş, Kıbrıs Türk halkının iradesine, Meclis’e ve Meclis’te temsil edilen siyasi partilere yönelik, saygı sınırlarını aşan bir tavır içerisine girmekten çekinmemiştir.

Bütün bunlar yaşandıktan sonra, Sn. Tatar, Cenevre’deki gelişmeleri paylaşmak üzere 10 Mayıs Pazartesi günü Meclis’te bir toplantı düzenlenmesini talep etmiştir. Cumhuriyetçi Türk Partisi bu toplantının yapılmasına elbette karşı değildir ve katılacak siyasi partilerin ve milletvekillerinin tercihlerine de saygı duymaktadır.

Ancak yukarıda aktarılan gelişmeler çerçevesinde, her şey siyasi partilerle gerekli istişareler zamanında yapılmaksızın yaşandıktan sonra yapılacak bu toplantı, bize göre anlamını tamamen yitirmiş durumdadır. Milletvekillerimiz, bize göre “göstermelik” olmanın ötesinde bir anlam taşımayan bu toplantıya katılmayacaktır.

Partimiz, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da, zamanında yapılan, anlamlı ve doğru bilgilerin ortaya konulacağı tüm istişarelerde yerini alıp görüşlerini paylaşacak ancak halkımıza, iradesine, temsilcilerine ve kurumsal yapısına yönelik saygı sınırlarını aşan tavırları, hangi makam tarafından sergilenirse sergilensin, halkımıza duyduğumuz sorumluluğun gereği olarak hiçbir şekilde sineye çekmeyecektir.”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit:

“TDP tarihe not düşmek için orada olacak”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Cenevre öncesinde de, sonrasında da Cumhurbaşkanı Tatar’ın ortaya koyduğu tavrın bize çok şey kaybettireceğini söylediklerini anımsattı, “Bizim uluslar arası hukuğa girme ihtiyacımız olduğunu, görüşmelere Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmemiz gerektiğini ve federal çözümü arzuladığımızı söyledik” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Din İşleri Dairesi ve hafızlık eğitimine ilişkin kararı sonrası Anayasa Mahkememize ‘saldırısı’ nedeniyle TDP’nin Cenevre öncesinde düzenlenen toplantıya katılmadığını da hatırlatan Özyiğit, buna karşın Cenevre’ye gitmenin yararlı olacağı düşüncesi ile gittiklerini de belirtti.

Cenevre’de de ‘her şey olup bittikten sonra’ bilgilendirildiklerini söyleyen Özyiğit, TDP’nin tüm bu süreçleri anlatmak, konuşmak ve tarihe not düşmek adına bugün Cumhurbaşkanı’nın katılacağı Meclis toplantısında olacağını açıkladı.

Cenevre’de, ‘önerilerin’ sunulmadan bir gece önce düzenlenen toplantıda Cumhurbaşkanı Tatar’a sorulduğunu da ifade eden Özyiğit, Tatar’ın ‘asparagasdır’ yanıtı verdiğini de aktardı. Ertesi gün, önerilerin sunulduğunun ortaya çıkmasının ardından sorulduğunda ise Tatar’ın kaçamak yanıt verdiğini de söyleyen Özyiğit, “Biz 4 yıl önce de oradaydık, Sayın Çavuşoğlu da vardı. 4 yıl önce her gece bilgilendirme toplantısı yapıldı, ‘off the record’ denilenler, öyle kaldı. Bu yapılan büyük bir gaftır…. Bunları orada da söyledim, Sayın Çavuşoğlu da beni doğruladı” dedi.

Öte yandan Birleşmiş Milletleri de anlamanın güç olduğu görüşünü belirten TDP Genel Başkanı Özyiğit, “Sonucun bu noktaya geleceğini biliyor, Bayan Lute bir umut ışığı, esneklik ışığı almadıysa neden bu toplantı organize edildi. Hayretler içerisindeyim. Şimdi ne söylendi de 2-3 ay içerisinde yeni bir görüşmeden bahsediliyor, onu da merak ediyorum. Tüm bunları konuşmak için TDP Meclis’te olacak” şeklinde konuştu.

HP Başkanı Kudret Özersay:

“Gönül Cenevre’den önce olmasını isterdi ama biz katkı koymaya devam edeceğiz”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Cumhurbaşkanı’nın Meclisi bilgilendirmesine yönelik Meclis’teki toplantının Cenevre’deki 5+1 gayrı resmi görüşmeden önce olmasını istemelerine karşın, bugün Meclis’teki olağan üstü birleşime katılacaklarını, öneri ve eleştirileri ile de sürece katkı koymayı sürdüreceklerini belirtti.

“Gönül isterdi ki öncesinde olsun. Ama çağrıyı biz yaptık, geçtiğimiz hafta Meclis Kürsüsü’ndeki bir konuşmamada geç de olsa Sayın Cumhurbaşkanı’nın Meclis’e gelmesi ve Milletvekillerini bilgilendirmesi gerektiğini söylemiştim” diyen Özersay, Cumhurbaşkanı’na çağrının da Meclis’te grubu bulunan partilerin ortak kararı ve daveti ile yapıldığına işaret etti.

Danışma Kurulu’nda Cumhurbaşkanı’nın katılacağı olağanüstü birleşimde konuşma sürelerinin dahi konuşulduğunu belirten Kudret Özersay, “Toplantıya katılmamamız gibi bir şey söz konusu değil” dedi.

Sürecin en başından itibaren öneriler, eleştiriler yaptıklarını hatırlatan HP Genel Başkanı Özersay, bundan sonrası için de sunulan belge ile ilgili olarak da bir diğer toplantıdan bahsedildiğine işaret etti.

O toplantı öncesinde ne yapılması gerektiği, ne yapılmaması gerektiği, önerilerin neresinin gerçekçi, neresinin gerçekçi olmadığı, neresinin kabul edilir olduğu, neresininse olmadığı ile ilgili görüşlerini söylemeye devam ettiklerini belirten Özersay, Cumhurbaşkanı Tatar’la da Meclis’te bunları sorgulayarak, tartışarak söylemeye devam edeceklerini kaydetti.

Özersay, “Gönül isterdi ki Cenevre öncesinde yapılsın. Bize salgınla ilgili sağlık durumunun riske edilmek istememesi üzerine öncesinde toplantı yapılmadığı iletildi. Katkımızı buna rağmen esirgemedik. Bundan sonra da duruşumuz aynı olacak. Bu konu, memleketteki sorunlardan daha farklı, ulusal toplumsal mesele” dedi..

Cenevre’de Cumhurbaşkanı Tatar’a ‘önerilere’ ilişkin soruyu da HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu’nun sorduğunun da altını çizen Özersay, Tatar’ın ‘öneriler asparagas’ demesinin yanlış olmakla birlikte bundan sonrası da olduğuna işaret etti, “O yanlıştı, bundan sonra katkı koymayız demeyiz. Doğru olanı yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Cenevre öncesi muhalefetin bilgilendirme talebini yanıtsız bırakan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün Meclis’te olacak.