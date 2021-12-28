Meclis seçimden önce son toplantısını yaptı, kapandı

Meclis Genel Kurulu toplandı, Başkanlık Divanı’nın seçim döneminde partilerin yoğunluğu nedeniyle bugünkü toplantının bu Yasama Yılı’nın son toplantısı olmasına yönelik kararını onayladı.

Sadece sunuşların yapıldığı son toplantıda, Ahmet Havutçu’nun Ombudsman olarak atanmasından affını istemesi nedeniyle, Havutçu’nun atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi de geri çekildi.