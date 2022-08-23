Meclis Komitesi Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı’nı görüşmeye devam etti

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığında toplandı.

Komite, gündemindeki Belediyeler (Değişiklik)Yasa Tasarısı ve Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı’nı birleştirerek görüşme kararı almıştı. Komite bugün gerçekleştirdiği toplantıda da ilgili Yasa Tasarısı’nın maddeleri üzerinde görüşmeye devam etti.

UBP Milletvekili Özdemir Berova başkanlığındaki İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, komite üyeleri CTP Milletvekili Devrim Barçın, UBP Milletvekilleri Ahmet Savaşan ve Emrah Yeşilırmak katıldı. Komite toplantısına ayrıca, CTP Milletvekili Erkut Şahali ve HP Milletvekili Jale Refik Rogers da katıldı.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Muhtarlar Birliği, Çevre Mühendisleri Odası, Akçay Muhtarlığı ve BES’den yetkililer katılarak, konu ile ilgili görüş ve önerilerde bulundular.

Komite toplantısında Sayıştay Başkanı Osman Korahan da hazır bulundu.

Komite, söz konusu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.