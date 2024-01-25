Meclis Heyeti Strasbourg’da Kıbrıs raportörü ile görüştü

Cumhuriyet Meclisi’nin Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi (AKPA) temsilcileri, AKPA’nın Maraş ve Kıbrıs Raportörü ile görüştü.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, AKPA Genel Kuruluna katılan Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ile Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Armağan Candan’dan oluşan AKPA heyeti, Strasbourg’da Maraş ve Kıbrıs Raportörü İtalyan milletvekili Piero Fassino ile görüşerek Strasbourg temaslarını tamamladı. Fassino’nun raporla ilgili olarak Türkiye, Kıbrıs ve Brüksel’de temaslarda bulunması bekleniyor.

AKPA Genel Kurul oturumlarında Kıbrıs konusu ve İsrail-Filistin-Gazze raporu ile ilgili konuşmalar gerçekleştiren heyet, Siyasi İşler Komitesi’nde görüşülen Maraş/Kıbrıs raporuna ilişkin görüşlerini de komite toplantısında paylaştı.

AKPA heyeti AKPA nezdindeki siyasi grup toplantılarına da katıldı. UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Avrupa Muhafazakârlar/Demokratik Birlik Grup toplantılarına katılırken, CTP Milletvekili Armağan Candan Sosyalist, Demokrat ve Yeşiller Grup toplantılarında yer aldı.

Heyet ayrıca Türkiye’nin Avrupa Konseyi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Nurdan Bayraktar Golder tarafından düzenlenen çalışma yemeğine katıldı. Heyet AİHM’deki Türk yargıç Saadet Yüksel ile de Taşınmaz Mal Komisyonu ve AİHM’deki mülkiyet davalarına ilişkin son durumu fırsatı da buldu.

Cumhuriyet Meclisi Heyeti’ne AKPA temasları sırasında KKTC Strasbourg Temsilcisi Selda Çimen, I. Sekreter Havva Ülgen ve II. Sekreter Hasan Varoğlu eşlik etti.