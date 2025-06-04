MDP: UBP, DP, YDP adayının Cumhurbaşkanı seçilmemesi ülke için faydalı olur

Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde meclis dışında faaliyet gösteren Milliyetçi Demokrasi Partisi’nden (MDP) hükümet ve Ersin Tatar’a sert eleştiriler geldi.

Hükümet ve Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı seçimini bir beka seçimi olarak yorumlamasına tepki gösteren MDP başkan ve genel sekreteri ayrı ayrı açıklama yaparak durumu eleştirdi.

MDP Genel Sekreteri Sunalp Derviş Sencer şunları ifade etti:

UBP, DP ve YDP, Cumhurbaşkanlığı seçimi için başladıkları faaliyetlerine, Kıbrıs Türk’ünü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini aşağılayarak siftah verdi: bu seçim, Kıbrıs Türkü için, beka meselesiymiş.

Yolsuzluk haricinde herhangi bir konuda yaratıcılık göstermekten aciz olan bu zevat, Cumhurbaşkanı adayını ileri sürerken de aynı acizliği teşhir ederek, Türkiye’de ağızlara sakız edilen “beka meselesi” feryadına bel bağladı. Neden beka meselesi olduğu hususunda ise hiçbir izahat olmadığı gibi, sadece şuursuz, papağan misali bir tekrarlama söz konusudur. Maksatları, bu tür sloganlarla halk içinde bir tedirginlik yaratmak ve “bizim adamımızı seçmezseniz yok olacaksınız” korkusu yaratmaktır. Buna tevessül etmek bu halkı, bu halkın zekâsını aşağılamak, hor görmektir. Fakat ne demişler? El, eli kendi gibi bilir!

Bu zevatın göz ardı ettiği bir diğer husus da şudur: Bu devletin bekasını bir kişinin Cumhurbaşkanı seçilmesine bağlamak bu devletin son derece aciz, cılız ve zayıf olduğunu beyan etmektir. Her pire zıplaması beka meselesi değildir – ancak zayıf ve ödlek olanlar aksini düşünür. Hâlbuki kendileri daha yalın ayak başı kabak koşuşup burunlarının sümüğünü yenlerine silerken, bu halk öyle badirelerden geçerek, öylesine meşakkat ve cefayla bu devleti kurdu ki, yüreği zayıf olanlar bu halkın tarihten silinmesini beklerdi. Silinmedi! Başı dik, alnı pak, devlet kurdu. Bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti onlar gibi haramiler tarafından sömürülmesine rağmen dimdik ayakta dururken UBP, DP, YDP adayının Cumhurbaşkanı seçilmemesiyle yıkılmaz; fayda görür ama zarar görmez.

“Çalmayın”

Öte yandan Milliyetçi Demokrasi Partisi Başkanı Buray Bisküvitçi ise şu açıklamayı yaptı:

Seçim yaklaştıkça BEKAA yalanına sarılanları görüyoruz.

Ülkenin değerlerini zimmete geçiren, kamu malını peşkeş çeken, ihale yolsuzluğu yapan, şirket çıkarları için devleti zarara uğratanlar devletin bekaası diyor.

Bu ülkenin bekaasını çok düşünüyorsanız ÇALMAYIN.