Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti

Elektrik çarpması sonucu kalbinin durmasının ardından hastaneye kaldırılan 48 yaşındaki TC Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran gecesi evinin bahçesindeki havuz motor dairesinde oluşan arızaya müdahale ederken elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Zeyrek 3 gün boyunca yoğun bakımda tutuldu.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 20’ye yakın kişinin ifadesi alındı. İfade verenler arasında sağlık görevlileri, itfaiye personeli ve olay yerine ilk ulaşan ekipler yer aldı. Soruşturma çerçevesinde makine mühendisi ve elektrik mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti de olay yerinde keşif yapmıştı. Önümüzdeki hafta içinde Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulması beklenen bilirkişi raporunda, yer alacak teknik bulgular ve tespitlerin, soruşturmanın seyrini belirleyeceği ifade edilmişti. Birkaç gündür elektrik çarpması sonucu hastanede tedavi olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek kurtarılamadı.