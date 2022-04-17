Mahmut Çalışkan yaşamını yitirdi

Korkuteli’nde sakin Mahmut Çalışkan (E-52) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamanı yitirdi.

Polis Basın Bültenine göre dün akşam meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mağusa’daki ani ölümün sebebi kalp…

Mağusa’da önceki gün ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren Iyad Kayed Mohammad Alhaj Issa’nın (E-47) yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “şeker ve kalp hastalığı ile geçirmiş olduğu kalp krizi” olduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.