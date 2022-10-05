Mahkemenin ‘yurt dışı yasağı’ şartına karşı çıktı, cezaevine gitti

Kullanımındaki Facebook hesabından Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Ersin Tatar'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan S.P. mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu belirtip, davaları görülünceye dek uygun bir teminata bağlanmasını talep ederken, mahkeme zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına, şartları yerine getirememesi halinde 7 günü aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Mahkemenin ‘yurt dışı yasağı’ şartına tepki gösteren zanlı, şartları yerine getirmeyeceğini ifade ederek, cezaevine gitmeyi tercih etti.

Hatırlanacağı üzere; Zanlı S.P. kendi kullanımında bulunan Sabit Teksen isimli hesabından, Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Ersin Tatar'a hitaben “Adanın masgarası TC’nin Soytarısı olma yolunda devvvvamm. Bu ada senden utanç duyuyor yazarak” paylaşımında bulunmuş, Tatar’ın şikayeti üzerine tutuklanmıştı.

Müsfit Yayın yapmak suçlaması ile tutuklanan zanlı S. P. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede bilgi veren polis memuru Aykut Özkan, yaşananları aktardı. Polis, zanlı S. P.’nin ‘Müsfit Yayın yapma’ suçuyla yargılandığını belirtti. Polis, zanlının 7 Ağustos tarihinde Facebook’taki kullanımında bulunan Sabit Teksen isimli hesabından “Adanın masgarası TC’nin Soytarısı olma yolunda devvvvamm. Bu ada senden utanç duyuyor yazarak” paylaşıp, KKTC Cumhurbaşkanı makamında bulunan Ersin Tatar'a hakaret ederek ‘müfsit niyetli’ yayın yaptığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak 15 Ağustos tarihinde zanlının polise bir gönüllü ifade vererek Sabit Teksen isimli Facebook hesabının kendisine ait olduğunu, bahse konu paylaşımı da kendisinin yaptığını itiraf ettiğini belirtti.

Mesele ile ilgili olarak zanlının Facebook paylaşımındaki sözlerin dil ve edebiyat uzmanları tarafından incelenebilmesi için iki ayrı üniversiteye gerekli yazışmaların yapıldığını aktaran Polis, temin edilen cevap yazılarından zanlının kullandığı ifadelerin KKTC Cumhurbaşkanlığı makamını ve Cumhurbaşkanı makamında bulunan Ersin Tatar'ı hedef alıcı, aşağılayıcı, küçük düşürücü, taciz edici ve kışkırtıcı nitelikte olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Zanlıya yasal ihtar altında Müfsit niyetli yayın yapma suçu ile ilgili olarak yazılı dava gönderildiğini ve zanlının aleyhinde başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirten Polis, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu belirtip, davaları görülünceye dek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Şartları yerine getirememesi halinde 7 günü aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilecek…

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının davasında hazır bulunması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 70 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması, KKTC vatandaşı 1 kefilin 50 bin TL'lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına, şartları yerine getirememesi halinde 7 günü aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.