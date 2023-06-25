Mahkeme önünde “sandık kuyruğu”

Ara seçime ilişkin oy verme işleminin saat 18.00 itibariyle sona ermesinin ardından sandık görevlileri, oylarla dolu sandık ve çuvalları teslim etmek adına Lefkoşa’daki mahkeme önüne ulaştı.

Mahkeme önünde, daha önce görülmemiş bir görüntü oluştu zira seçime yönelik katılımın az olması sonucu, oyları hızlıca sayan sandık yetkilileri soluğu mahkeme önünde aldı.

Mahkeme önünde, ellerinde oylar bulunan görevlilerden oluşan uzun kuyruk dikkat çekti.

YENİDÜZEN muhabirinin aktardığına göre, oyları taşıyan görevliler ikişerli şekilde içeriye alınıyor, ardından da sandıklar teslim ediliyor.