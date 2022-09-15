Mahkeme ‘ceza indirimi’ni reddetti: Arnavut 17 yıl hapis yatacak

Girne’de 2017 Temmuz ayında sokak ortasında tartıştığı iş arkadaşı Eshref Abdulkairov’u bıçaklayarak öldüren ve 17 yıl hapse mahkûm edilen Melih Arnavut, cezasında indirim istedi, istinaf mahkemesi talebini reddetti.

Arnavut, Adam öldürme, bıçak taşıma ve tasarrufu, rahatsızlık verme suçlarından yargılanmıştı.

Sanık ile maktul olay günü yolda yürürlerken şakalaşmaya başlamış ancak kavgaya dönüşen şakalaşma, cinayetle sonuçlanmıştı.

Olay esnasında alkollü olan maktul ile sanık karşılıklı hakaretler etmiş, maktul sanığın kolundaki saatin kırılmasına neden olmuş, buna sinirlenen sanık ise üzerinde taşıdığı 7 santimlik bıçakla maktulü karnından bıçaklayarak, ölümüne neden olmuştu.