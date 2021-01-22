Mağusa'da yine deprem oldu: 3.2
Dün yaşanan depremin ardından bugün akşam saatlerinde Mağusa bölgesinde 3.2 şiddetinde artçı bir deprem daha oldu.
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Dün yaşanan depremin ardından bugün akşam saatlerinde Mağusa bölgesinde bir deprem daha oldu.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre deprem Mağusa'da dün yaşanan 5.3'lük depremin artçısı olarak kayıtlara geçti.
Yerin 31 metre derinliğinde meydana gelen deprem 3.2 şiddetinde gerçekleşti. Deprem Kıbrıs saati ile 19:55'de meydana geldi.
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