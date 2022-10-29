Mağusa’da trafik kazası: 2 kişi yaralandı, alkollü sürücü tutuklandı
Mağusa’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı, alkollü olduğu tespit edilen araç sürücüsü tutuklandı.
Mağusa’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı, alkollü olduğu tespit edilen araç sürücüsü tutuklandı.
Polis Basın Bültenine göre, bugün saat 00.05 sıralarında Mağusa’da Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde 103 mlg alkol tesiri altında seyreden 39 yaşındaki Olgu Umuroğlu, yönetimindeki KP 682 plakalı salon araçla Unimar market önlerinde karşıdan gelen 26 yaşındaki Qazi Nazrul İslam yönetimindeki UC 480 plakalı motosiklete çarptı.
Kaza sonrası, UC 480 plakalı motosiklet sürücüsü Qazi Nazrul İslam ve motosiklette yolcu olarak bulunan 26 yaşındaki Md Khaled Hasan Milu Mağusa Devlet Hastanesi kaldırıldı.
Qazi Nazrul İslam, acil servisinde gördüğü ilk yardıma müteakip sağ ayağında kırık teşhisiyle cerrahi serviste, Md Khaled Hasan Milu ise kontrol maksatlı acil serviste tedavi altına alındı.
KP 682 plakalı araç sürücüsü Olgu Umuroğlu ise tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.