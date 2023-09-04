Mağusa'da kavga: Bir ağır yaralı, bir tutuklu

Mağusa’da çıkan kavga sonucu bir kişi sağ göz alt kemiği kırığı ve beyin kanaması teşhisi ile Nöroloji Servisinde müşahede altına alınırken, bir kişi de tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bu sabah saat 01.30 sıralarında, Mağusa’da Suriçi’nde kavga çıktı. Kavgada, 183 miligram alkollü içki tesiri altındaki E.S.(E-21), G.Ç.’nin (E-27) yüzüne yumruk vurarak ciddi şekilde darp edip, yere düşürerek başını kaldırıma çarpıp yaralanmasına sebep olurken, olaya müdahale etmeye çalışan O.A.Ç.’yi (E-25) de yüzüne yumruk vurarak darp etti.

Kavgada yaralanan G.Ç, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sağ göz alt kemiği kırığı ve beyin kanaması teşhisi ile Nöroloji Servisinde müşahede altına alındı, E.S. ise tutuklandı.

Kanunsuz avlanma... 2 avcıya yasal işlem...

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan avcı kontrollerinde, iki kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı. B.N.’nin (E-20) avlanma ruhsatı olmadığı halde, baraj ve göletlerden 500 metre uzakta avlanılması gerekirken Hamitköy Barajı yakınlarında avlandığı, N.A.’nın (E-50) ise Yayla’da ava kapalı bölgede kanunsuz olarak avlandığı tespit edilirken, adı geçenler aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

İkamet izinsiz ve izinsiz müzik yayını yapmak

Dün ülke genelinde polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 9 kişi tutuklanırken, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir eğlence mekanında ise yetkili makamdan izinsiz olarak ses yükseltici alet kullanılıp müzik yayını yapıldığı tespit edildi. Bahse konu iş yeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Girne'de iki çocuk çakmakla oynarken yangına neden oldu

Girne’de 4 ve 7 yaşlarındaki iki çocuk evlerinde çakmakla oyun oynarken yangına sebep oldu. Dün saat 16.30 sıralarında, Girne’de, Cengizhanlı Sokak'taki bir apartman dairesinin yatak odasında, ev sakini olan 4 ve 7 yaşlarındaki iki çocuk çakmakla oyun oynadıkları sırada, yatak nevresiminin tutuşması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında yaralanan olmazken, bir çift kişilik yatak, şilte ve nevresim takımı yandı; çıkan dumandan dolayı ise yatak odasının duvarları islendi.