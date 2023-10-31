Mağusa'da gümrüğe beyan edilmemiş iğne ve ilaç tespit edildi

Mağusa'da faaliyet gösteren M.S.(E-42) ait dövme salonunda, Gazimağusa Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş pirsing deliği açmada kullanılan toplam 339 adet damar yolu açma iğnesi ve toplam 8 adet doku uyuşturucu ilacı tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı, polis soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.