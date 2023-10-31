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Mağusa'da gümrüğe beyan edilmemiş iğne ve ilaç tespit edildi

Mağusa'da gümrüğe beyan edilmemiş iğne ve ilaç tespit edildi

Gümrüğe beyan edilmemiş pirsing deliği açmada kullanılan toplam 339 adet damar yolu açma iğnesi ve toplam 8 adet doku uyuşturucu ilacı tespit edildi.

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Mağusa'da faaliyet gösteren M.S.(E-42) ait dövme salonunda, Gazimağusa Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş pirsing deliği açmada kullanılan toplam 339 adet damar yolu açma iğnesi ve toplam 8 adet doku uyuşturucu ilacı tespit edildi.

 Bahse konu şahıs tutuklandı, polis soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

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