Mağusa’da bıçaklama: 1 ağır yaralı
Mağusa’da ağır yaralama ve kanunsuz bıçak taşıma
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Mağusa’da ağır yaralama ve kanunsuz bıçak taşıma
13.12.2022 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Gazimağusa’da Cemal Togan sokak üzerinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu, A.T.(E-42) tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile Aziz CANLI’yı bacak ve karın kısmından ağır şekilde yaraladı. Aziz CANLI kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi halen sürüyor. A.T. ise tutuklandı.
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