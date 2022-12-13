Mağusa’da bıçaklama: 1 ağır yaralı

Mağusa’da ağır yaralama ve kanunsuz bıçak taşıma

13.12.2022 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Gazimağusa’da Cemal Togan sokak üzerinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu, A.T.(E-42) tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile Aziz CANLI’yı bacak ve karın kısmından ağır şekilde yaraladı. Aziz CANLI kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi halen sürüyor. A.T. ise tutuklandı.