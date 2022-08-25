Mağusa ilçesinde zeytin hasadı 19 Eylül’de başlayacak
Mağusa Kaymakamlığı Mağusa ilçesinde Gemlik zeytin hasadının 5 Eylül Pazartesi; yerli zeytin hasadının ise 19 Eylül Pazartesi günü başlayacağını duyurdu.
A+A-
Mağusa Kaymakamlığı Mağusa ilçesinde Gemlik zeytin hasadının 5 Eylül Pazartesi; yerli zeytin hasadının ise 19 Eylül Pazartesi günü başlayacağını duyurdu.
Mağusa Kaymakamı Kemal Serpal yazılı açıklamasında, belirtilen tarihlerden önce zeytin toplayacak kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağını kaydetti.
Bu haber toplam 128 defa okunmuştur