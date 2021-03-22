Lefkoşa16 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

Maaş destek ödemelerinin kapsamı açıklandı

Maaş destek ödemelerinin kapsamı açıklandı

49 bin 805 kişiye yapılacak 1500 TL maaş destek ödemelerinin kapsamı açıklandı.

A+A-

49 bin 805 kişiye yapılacak 1500 TL maaş destek ödemelerinin kapsamı açıklandı. Bu kapsamda yardım alacak sektörler Resmi Gazete’de yayınlandı.

 

İşte 1.500 TL destek ödeneği alacak sektörler:

  • Meyhaneler ve restoranlar 
  • Barlar ve cluplar (diskolar)
  • Kafeler ve pastahaneler
  • Sinema ve tiyatro salonları
  • Kahvehaneler
  • Bet ofisler
  • Spor salonları
  • İnternet kafeler
  • Etütler, kreşler ve özel dersler
  • Ercan Devlet Havalimanı içerisinde faaliyet gösteren işyerleri
  • Sanatsal faaliyet yapan işyerleri
  • Masaj salonları
  • Berberler, kuaförler ve güzellik salonları
  • Turizm ve seyahat acenteleri
  • Taksiler
  • Toplu taşıma faaliyeti yapan işyerleri
  • Basın sektöründe faaliyet gösteren işyerleri
  • Oteller, tatil köyleri, bungalowlar ve pansiyonlar Ancak pandemi merkezi olarak faaliyet gösteren otellerler, tatil köyleri, bungalowlar ve pansiyonlar bu maddede düzenlenen istihdam destek ödemesinin kapsamı dışındadır.
  • Kumarhaneler (Casinolar)
Bu haber toplam 1577 defa okunmuştur