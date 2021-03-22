Maaş destek ödemelerinin kapsamı açıklandı

Maaş destek ödemelerinin kapsamı açıklandı
49 bin 805 kişiye yapılacak 1500 TL maaş destek ödemelerinin kapsamı açıklandı.
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49 bin 805 kişiye yapılacak 1500 TL maaş destek ödemelerinin kapsamı açıklandı. Bu kapsamda yardım alacak sektörler Resmi Gazete’de yayınlandı.
İşte 1.500 TL destek ödeneği alacak sektörler:
- Meyhaneler ve restoranlar
- Barlar ve cluplar (diskolar)
- Kafeler ve pastahaneler
- Sinema ve tiyatro salonları
- Kahvehaneler
- Bet ofisler
- Spor salonları
- İnternet kafeler
- Etütler, kreşler ve özel dersler
- Ercan Devlet Havalimanı içerisinde faaliyet gösteren işyerleri
- Sanatsal faaliyet yapan işyerleri
- Masaj salonları
- Berberler, kuaförler ve güzellik salonları
- Turizm ve seyahat acenteleri
- Taksiler
- Toplu taşıma faaliyeti yapan işyerleri
- Basın sektöründe faaliyet gösteren işyerleri
- Oteller, tatil köyleri, bungalowlar ve pansiyonlar Ancak pandemi merkezi olarak faaliyet gösteren otellerler, tatil köyleri, bungalowlar ve pansiyonlar bu maddede düzenlenen istihdam destek ödemesinin kapsamı dışındadır.
- Kumarhaneler (Casinolar)
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