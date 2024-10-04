Lübnan Sağlık Bakanlığı: 127’si çocuk, 1974 kişi öldü

Lübnan'a kara harekatına başlayan İsrail, bir kez daha Beyrut'un güneyini vurdu.

Saldırıda Beyrut'ta art arda patlamalar yaşandı.

İsrail basını Hizbullah'ın ikinci ismi Haşim Safiyeddin'in hedef alındığını öne sürdü. İsrail askeri mevzilerini füzelerle vuran Hizbullah ise sınırdan sızan İsrail güçlerini geri çekilmeye zorladıklarını açıkladı.

İsrail ordusu, dokuz askerinin Lübnan'daki çatışmalarda öldüğünü duyurdu.

Lübnan'ın güneyindeki Bint Jbeil belediye binasını vurduklarını duyuran İsrail ordusu, saldırıda 15 Hizbullah üyesinin öldüğünü iddia etti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 127'si çocuk olmak üzere bin 974 kişinin öldüğünü açıkladı.