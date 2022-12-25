LTB’de başkan yeniden Harmancı

Lefkoşa Türk Belediyesi’nde 149 sandığın tümü açıldı. Buna göre, sandıktan çıkan isim yüzde 49.44 ile Mehmet Harmancı oldu.

Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı sonuçlara göre rakamlar şöyle:

Mehmet Harmancı: %49.44

Sıla Usar İncirli: %26.41

Sadık Gardiyanoğlu: %22.50

Okyay Sadıkoğlu: %0.78

Hüseyin Eryaman: %0.75

Oytun Andaş: %0.12