LTB’de başkan yeniden Harmancı
Lefkoşa Türk Belediyesi’nde 149 sandığın tümü açıldı. Buna göre, sandıktan çıkan isim yüzde 49.44 ile Mehmet Harmancı oldu.
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Lefkoşa Türk Belediyesi’nde 149 sandığın tümü açıldı. Buna göre, sandıktan çıkan isim yüzde 49.44 ile Mehmet Harmancı oldu.
Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı sonuçlara göre rakamlar şöyle:
Mehmet Harmancı: %49.44
Sıla Usar İncirli: %26.41
Sadık Gardiyanoğlu: %22.50
Okyay Sadıkoğlu: %0.78
Hüseyin Eryaman: %0.75
Oytun Andaş: %0.12
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