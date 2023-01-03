LTB, asbaşkanlık seçimi yapıldı
Lefkoşa Türk Belediyesi’nde yeni dönemin ilk toplantısında, Belediye Asbaşkanlığı için Ulusal Birlik Partisi’nden Önder Ecesoy ile Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde Tolga Ahmet Raşit yarıştı. Ecesoy 15 oy alırken, Tolga Ahmet Raşit’e 11 oy çıktı
A+A-
Lefkoşa Türk Belediyesi’nde yeni dönemin ilk toplantısında, Belediye Asbaşkanlığı için Ulusal Birlik Partisi’nden Önder Ecesoy ile Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde Tolga Ahmet Raşit yarıştı.
Ecesoy 15 oy alırken, Tolga Ahmet Raşit’e 11 oy çıktı.
Lefkoşa Belediye Meclisi’nde TDP 10
CTP 8
UBP 7
DP 1
üye ile temsil ediliyor.
Bu haber toplam 1147 defa okunmuştur