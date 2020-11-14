Liseli gençlerden Denktaşlı mesaj

Haydarpaşa Ticaret Lisesi gençleri, birinci Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın mezarına gitti. Gençler burada üzerinde aynı zamanda Dentaş’ın da biz sözü olan “Söyleyin onlara burası bağımsız bir cumhuriyettir” yazan pankart açtılar.

Ender Dentaş Vangöl’ün sosyal medyada paylaştığı fotoğraf büyük ilgi gördü. Denktaş paylaşımında, “Keşke bu günlerde üç günde biten Hastahane ile birlikte, 8 yıldır BİTMEYEN ANIT’ın AÇILIŞI da yapılabilmiş olsaydı...” ifadelerini kullanarak sitemini dile getirdi.

Gençlerin davranışının çok değerli olduğunu da vurgulayan Denktaş, “Gençler geleceğimizdir ve bu gençleri eğiten, öğreten öğretmenlerimiz bu ülkenin geleceğinin mimarlarını yetiştirenler, yüreklerinize sağlık. NE MUTLU KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’nin HÜR ÇOCUKLARINA” paylaşımında bulundu.

İşte Ender Dentaş Vangöl’ün paylaşımı:

Dün gece Meclis’in önünden yürüyerek ANIT mezara gelen Haydarpaşa Ticaret Lisesinin, Müdür, öğretmen ve genç izcilerini YÜREKTEN kutlarım. Sayelerinde “İki Bayrak şiirini kendi sesinden ve mezarı başında en derin duygularla dinleme fırsatamız oldu ve Gençlerle birlikte “Ruhuna fatiha okuduk hep birlikte. Oysa TMT’nin önünden bir adım ileriye gidemeyenler var yine ve hala bir “fatiha”yı okuyamayanlar.

Keşke bu günlerde üç günde biten Hastahane ile birlikte, 8 yıldır BİTMEYEN ANIT’ın AÇILIŞI da yapılabilmiş olsaydı... ANLAMI BÜYÜK, DUA’sı ise O GÜNLERİN CESARETLE ve hiçbir şekilde, hiçbir zulme Boyun eğmeğenlere ARMAĞAN olurdu. Gençler geleceğimizdir ve bu gençleri eğiten, öğreten öğretmenlerimiz bu ülkenin geleceğinin mimarlarını yetiştirenler, yüreklerinize sağlık. NE MUTLU KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’nin HÜR ÇOCUKLARINA.