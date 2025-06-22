Limak'tan, AKP Hükümeti'ne mektup: "Zeytinlikleri verin, aksi halde elektrik üretmeyiz"

Türkiye'de, koruma altındaki alanlarda madenciliğin önünü açan yasanın ardında, Kıbrıs'ta da yatırımları olan Limak isimli şirketin AKP Hükümetine gönderdiği 'tehdit' mektubu olduğu iddia edildi.

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TBMM'de görüşülmekte olan ve Türkiye'de koruma altındaki alanlarda madenciliğin önünü açan torba yasa teklifinin arkasında, Limak-İC Holding ortaklığının AKP Hükümeti'ne gönderdiği bir mektubun olduğu iddia edildi.

Limak, Kıbrıs'ın kuzeyinde de otel ve enerji alanındaki yatırımları ile tanınıyor.

Halk TV'den Bahadır Özgür'ün aktardığı mektuba göre şirket, söz konusu alanların kendilerine tahsis edilmemesi hâlinde, elektrik üretimini durduracaklarını bildirdi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’na sunulan yasa teklifi, özellikle Muğla’daki zeytinlik alanları madencilik faaliyetlerine açacağı gerekçesiyle eleştiriliyor.

Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreçlerini hızlandıran düzenlemenin, aynı zamanda kaçak madenlere af getireceği ve özel çevre koruma bölgelerinde MAPEG’e yetki verdiği noktasında tepki çekiyor.

Limak ve İC Holding’in ortak olduğu YK Enerji, Temmuz 2023’te Akbelen Ormanı’nda ağaç kesimine başlamış, kamuoyu tepkisi ve köylülerin direnişiyle karşılaşmıştı. Ancak Haziran 2024’te maden faaliyetleri durdurulmuş, bir ay sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na bir mektup gönderilmiş. Mektupta, zeytincilik mevzuatı nedeniyle bazı alanların kamulaştırılamadığı, açılan davalar nedeniyle ek maliyetlerin oluştuğu ve bu nedenlerle sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilemeyeceği belirtildi. Şirket, sözleşmenin feshedilebileceğini ifade ederek mali destek ve uzlaştırma mekanizmasının revizyonunu talep etti.

Haberde, söz konusu mektuba da yer verildi.