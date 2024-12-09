Liderler yarın BM resepsiyonuna katılacak
Kıbrıslı Türk "lider" Tatar ve Kıbrıslı Rum lider Hristodulidis yarın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın ev sahipliği yapacağı geleneksel yıl sonu resepsiyonuna katılacak.
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Kıbrıslı Türk "lider" Ersin Tatar ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis yarın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın ev sahipliği yapacağı geleneksel yıl sonu resepsiyonuna katılacak.
TAK muhabirinin Cumhurbaşkanlığından aldığı bilgiye göre, resepsiyon saat 19.00’da ara bölgedeki Ledra Palas Otel'de yer alacak.
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Etiketler : ERSİN TATAR, Nikos Hristodulidis