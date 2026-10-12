Baki Aygün’ün ölüm nedeni aort yırtılması
Küçük Erenköy’de evinde ölü bulunan 52 yaşındaki Baki Aygün’ün otopsisinde, ölüm sebebinin “dissekan aort anevrizmasına bağlı kalp tamponadı” olduğu tespit edildi.
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Küçük Erenköy’de evinde ölü bulunan 52 yaşındaki Baki Aygün’ün otopsisinde, ölüm sebebinin “dissekan aort anevrizmasına bağlı kalp tamponadı” olduğu tespit edildi.
Polis'ten verilen bilgiye göre, dün meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Etiketler : otopsisonucu, Baki Aygün