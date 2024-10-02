Liderler 15 Ekim'de görüşüyor

Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin ev sahipliğinde KıbrıslıRum lider Hristodulides’le, 15 Ekim akşamı New York’ta gayriresmi bir akşam yemeğinde buluşacak.

Gayriresmi akşam yemeğinin herhangi bir gündemi olmayacak ve iki lider sosyal ortamda karşılıklı görüş alış verişinde bulunacak.